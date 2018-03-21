الاتحاد الأوروبى يؤكد عزمه على الاستمرار فى محاربة التمييز العنصري







بروكسل أ ش أ

أعرب الاتحاد الأوروبى، عن تمسكه العميق بقيم المساواة فى الحقوق والواجبات والحق فى الكرامة لجميع البشر دون تمييز، على أساس العرق والدين والانتماء.

جاء هذا الموقف فى إعلان صدر اليوم الأربعاء، عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، باسم كافة المؤسسات والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، بمناسبة اليوم العالمى لمحاربة التمييز العنصري.

وأشار البيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - إلى التزام الاتحاد بالعمل على التصدى لكل أشكال الحقد والكراهية والعنصرية والإقصاء داخل وخارج حدوده، محذرا من خطر تطور هذه الظواهر داخل المجتمعات الأوروبية.

وحث الاتحاد كافة الدول على المصادقة على الميثاق الدولى لمحاربة كل أشكال التمييز، إذ يتعين التنفيذ الكامل لهذا الميثاق الذى يشكل أساسا لكل الجهود الرامية إلى إقامة مجتمعات خالية من ظواهر التهميش والكراهية والاضطهاد.

ونوه البيان بالجهود المبذولة داخل الاتحاد من أجل تحسين التشريعات وحماية الضحايا من كافة أشكال التمييز، وكذلك دعم مشاريع من أجل التصدى للأفكار المشوهة، التى تعتبر الأمر معركة فكرية بالدرجة الأولي.

وسلط البيان الضوء على أهمية العمل مع البلدان الشريكة، والتى تعانى من ظواهر من هذا النوع، ما يؤدى إلى تأجيج الصراعات وتعميق المعاناة الإنسانية وتدمير المجتمعات.