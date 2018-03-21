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الاتحاد الأفريقى يشارك فى متابعة الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:08 م
الاتحاد الأفريقى يشارك فى متابعة الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل اقتراع _ صورة أرشيفية





ليلونجوى أ ش أ
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يشارك الاتحاد الأفريقى ببعثة برئاسة عبد الله ديوب وزير خارجية مالى السابق، وتضم ٤٠ مراقبا فى متابعة الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى القترة من ٢٦ إلى ٢٨ مارس الجارى بجميع محافظات مصر.

وفى هذا الإطار، صرح السفير ماهر العدوى سفير مصر فى مالاوى، اليوم الأربعاء، بأنه التقى مع السيد دينيس ميندالا من أمانة مفوضية الانتخابات بمالاوى والذى تم ترشيحه ليكون ضمن فريق بعثة مراقبى الاتحاد الأفريقى لمراقبة وتقييم سير الانتخابات الرئاسية فى مصر المقرر عقده (26-28) مارس.

وأشار العدوى إلى أن المواطنين المصريين فى ملاوى قاموا بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية فى السفارة فى ليلونجوى فى الفترة (16-18) مارس الجارى.

 


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