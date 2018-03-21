الإفراج عن الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركونى بعد إنهاء فترة احتجازه







أفادت فضائية أون لايف، فى نبأ عاجل لها، أن وسائل إعلام فرنسية أكدت الإفراج عن الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركونى بعد قرار القضاء إنهاء فترة احتجازه.