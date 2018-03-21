الإفراج عن الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركونى بعد إنهاء فترة احتجازه

الإفراج عن الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركونى بعد إنهاء فترة احتجازهالأربعاء، 21 مارس 2018 08:43 م
ساركوزى
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أفادت فضائية أون لايف، فى نبأ عاجل لها، أن وسائل إعلام فرنسية أكدت الإفراج عن الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركونى بعد قرار القضاء إنهاء فترة احتجازه.
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