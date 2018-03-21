الإعدام لـ 4 متهمين قتلوا عاملين خلال مشاجرة بروض الفرج







كتب عبدالله محمود - عامر مصطفى

قضت الدائرة السابعة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى، وعضوية المستشارين شريف فؤاد، وسامح السنوسى، وسكرتارية أيمن عثمان، ومصطفى شوقى، بالاعدام شنقا لـ 4 متهمين قتلوا عاملين بسبب خلافات بينهم.

وقالت التحقيقات فى القضية التى حملت رقم 19265جنايات روض الفرج، أن المتهمين قتلوا عمدا المجنى عليهما "محمد.م"، و"موسى.ج"، باستخدام أسلحة نارية غير مرخصة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص من المجنى عليهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين نشبت بينهم وبين المجنى عليهم مشاجرة، أطلقوا خلالها الأعيرة النارية بشكل عشوائي مما نتج عليه إصابة المجنى عليهم ووفاتهم قبل محاولة إسعافهم.

وقضت المحكمة بالاعدام لكل من "عبد الهادى.ج" غيابى، و"أمير.ع" حضوريا، و"أحمد.ج" حضوريا، و"أشرف.أ" حضوريا.