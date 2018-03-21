الإدارة التعليمية بأكتوبر تنظم احتفالية "فى حب مصر" لدعم الرئيس







كتب سيد الخلفاوى

نظمت الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، حفل لدعم وتأييد الرئيس السيسى، لفترة رئاسية ثانية، بعنوان " فى حب مصر"، بمقر الإدارة التعليمية بأكتوبر.

وشارك فى الحفل عدد كبير من قيادات الإدارة على رأسهم أشرف عيد سلومة، مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية، كما شارك اللواء سفير نور نائب رئيس حزب الوفد، وهشام شعبان مدير إدارة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، والدكتور عماد الشرقاوى، مدير خدمة المجتمع بجامعة 6 أكتوبر، وعدد كبير من معلمى وطلبة أكتوبر.