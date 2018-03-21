الإدارة التعليمية بأكتوبر تنظم احتفالية "فى حب مصر" لدعم الرئيس

الإدارة التعليمية بأكتوبر تنظم احتفالية "فى حب مصر" لدعم الرئيسالأربعاء، 21 مارس 2018 12:54 م
الادارة التعليمية بأكتوبر تنظم إحتفالية "فى حب مصر"
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
نظمت الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، حفل لدعم وتأييد الرئيس السيسى، لفترة رئاسية ثانية، بعنوان " فى حب مصر"، بمقر الإدارة التعليمية بأكتوبر.
وشارك فى الحفل عدد كبير من قيادات الإدارة على رأسهم أشرف عيد سلومة، مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية، كما شارك اللواء سفير نور نائب رئيس حزب الوفد، وهشام شعبان مدير إدارة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، والدكتور عماد الشرقاوى، مدير خدمة المجتمع بجامعة 6 أكتوبر، وعدد كبير من معلمى وطلبة أكتوبر.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة