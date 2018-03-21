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الإدارة التعليمية بأكتوبر تنظم احتفالية "فى حب مصر" لدعم الرئيس

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:54 م
الإدارة التعليمية بأكتوبر تنظم احتفالية "فى حب مصر" لدعم الرئيس الادارة التعليمية بأكتوبر تنظم إحتفالية "فى حب مصر"





كتب سيد الخلفاوى
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نظمت الإدارة التعليمية بمدينة 6  أكتوبر، حفل لدعم وتأييد الرئيس السيسى، لفترة رئاسية ثانية، بعنوان " فى حب مصر"،  بمقر الإدارة التعليمية بأكتوبر.
 
وشارك فى الحفل عدد كبير من قيادات الإدارة على رأسهم أشرف عيد سلومة، مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية، كما شارك اللواء سفير نور نائب رئيس حزب الوفد، وهشام شعبان مدير إدارة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، والدكتور عماد الشرقاوى، مدير خدمة المجتمع بجامعة 6 أكتوبر، وعدد كبير من معلمى وطلبة أكتوبر.
 
 

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