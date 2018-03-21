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"الإحصاء": 8 مليارات جنيه إيرادات "قناة السويس" خلال شهر

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:16 م
"الإحصاء": 8 مليارات جنيه إيرادات "قناة السويس" خلال شهر قناة السويس





كتبت- هبة حسام
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فى تقرير حديث صادر عنه اليوم الأربعاء، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هيئة قناة السويس حققت إيرادات خلال شهر واحد فقط 8 مليارات جنيه، وهى قيمة عائدات القناة فى شهر يناير الماضى، مقابل 7.3 مليار جنيه فى يناير 2017، بارتفاع 700 ألف جنيه.

ووفقًا لما أوضحه الجهاز فى تقريره والصادر ضمن النشرة المعلوماتية لشهر مارس الجارى، بلغ عدد ناقلات البترول العابرة بالقناة خلال يناير الماضى 388 ناقلة، مقابل 360 ناقلة فى يناير 2017، فيما بلغ عدد السفن الأخرى 1017 سفينة، مقابل 1009 سفينة فى يناير 2017.

وأشار الجهاز فى تقريره، إلى أن حمولة تلك السفن بما فيها ناقلات البترول، بلغت 87.8 مليون طن خلال يناير 2018، مقابل 78.7 مليون طن خلال الشهر المماثل من عام 2017.

ويوضح الرسم البيانى التالى، التطور فى إيرادات هيئة قناة السويس على مدار عام فى الفترة من يناير 2017 وحتى يناير 2018، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء.

 

إيرادات قناة السويس
إيرادات قناة السويس
 

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