الإحصاء: 5.4% زيادة فى كمية المياه المنتجة عام 2016/2017







كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى كمية المياه النقية المنتجة بلغت 9.8 مليار متر مكعب عام 2016/2017، مقابل 9.3 مليار م 3 عام 2015/2016، بزيادة بلغت نسبتها 5.4%.

وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى للمياه، أن نهر النيل يعد المورد الرئيسى للمياه فى مصر، حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار م 3، تمثل 72.8%، من جملة الموارد المائية عام 2015/ 2016.

بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية، وكذا مياه الصرف الزراعى والصحى التى تم تدويرها، وميـــاه البحــــر المحــلاه بنحــو 20.75 مليــار م3 عــام 2015/2016، مقابل 20.9 مليار م 3 عام 2014/2015، بانخفاض قدره 0.7%.

يذكر أن اليوم العالمى للمياه، يتم الاحتفال به يوم 22 مارس مــن كل عام، بعد أن أقرتــه الجمعية العامة للأمم المتحــدة منــذ عام 1992، ويقام احتفال هذا العام تحت شعار "الطبيعة من أجل المياه".

وأشار جهاز الإحصاء فى بيان اليوم، إلى إجمالى كمية المياه النقية المباعة، والتى بلغت 7.1 مليار متر مكعب عام 2016/2017، مقابل 5.8 مليار م3 عـام 2015/2016، بزيادة بلغت نسبتها 22.4%.