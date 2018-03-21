video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بمناسبة اليوم العالمى للمياه..

الإحصاء: 5.4% زيادة فى كمية المياه المنتجة عام 2016/2017

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:18 م
الإحصاء: 5.4% زيادة فى كمية المياه المنتجة عام 2016/2017 مياة الشرب





كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى كمية المياه النقية المنتجة بلغت 9.8  مليار متر مكعب عام 2016/2017، مقابل 9.3 مليار م 3 عام 2015/2016، بزيادة بلغت نسبتها 5.4%.

وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى للمياه، أن نهر النيل يعد المورد الرئيسى للمياه فى مصر، حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار م 3، تمثل 72.8%،  من جملة الموارد المائية عام 2015/ 2016.

بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية، وكذا مياه الصرف الزراعى والصحى التى تم تدويرها، وميـــاه البحــــر المحــلاه بنحــو 20.75 مليــار م3 عــام  2015/2016، مقابل 20.9 مليار م 3 عام 2014/2015، بانخفاض قدره 0.7%.

 يذكر أن اليوم العالمى للمياه، يتم الاحتفال به يوم 22 مارس مــن كل عام، بعد أن أقرتــه الجمعية العامة للأمم المتحــدة منــذ عام 1992، ويقام احتفال هذا العام تحت شعار "الطبيعة من أجل المياه".

وأشار جهاز الإحصاء فى بيان اليوم، إلى إجمالى كمية المياه النقية المباعة، والتى بلغت 7.1 مليار متر مكعب عام 2016/2017، مقابل 5.8 مليار م3  عـام 2015/2016، بزيادة بلغت نسبتها 22.4%.    

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بمناسبة اليوم العالمى أهم 15 معلومة عن "مياه الشرب" فى مصر

اليوم العالمى للمياه

مياه الشرب

نهر النيل

اخبار الاقتصاد المصرى

المياه النقية

المياه المحلاة

مياه الابار

جهاز الاحصاء

الامم المتحدة




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة