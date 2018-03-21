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الأم المثالية بكفر الشيخ: هحشد كل أهالى دسوق لانتخاب الرئيس السيسي

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:36 م
الأم المثالية بكفر الشيخ: هحشد كل أهالى دسوق لانتخاب الرئيس السيسي الأم المثالية بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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عبرت نادية أبو الحمد خليفة، الأم المثالية الأولى بكفر الشيخ، عن فخرها واعتزازها بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي الوسام الكامل لها كأم مثالية، مؤكدة أنها لن تنسى هذا اليوم طوال حياتها.

وأكدت الأم المثالية، لـ"اليوم السابع"، أنها ستحشد كل أهالي دسوق، لانتخاب السيسي لفترة رئاسية ثانية، مؤكدة أن رفعها لصورته وتقبيل الصورة تعبير عن مشاعر صادقه تجاه الرئيس الذى استحق حب وتقدير كل أم مصرية، ورسالة هامة من أمهات كفر الشيخ له بـ"أننا معك وعظيمات مصر سيكن فى المقدمة".

وقالت إنه أصبح لديها وسامين، الأول نوط الجمهورية العسكرى، لاستشهاد شقيقها فكرى محمد أبو حمد فى عملية عسكرية 14 مايو 1970م، والوسام الثانى الذى منحه الرئيس لها اليوم كأم مثالية.

وأوضحت، أن والدتها حصلت على لقب الأم المثالية بكفر الشيخ عام 2003م ، مؤكدة أنها تهدى هذا الوسام لزوجها ووالدتها.

 

1- الأم المثالية الأولى بكفر الشيخ
 الأم المثالية الأولى بكفر الشيخ

 

2- الام المثالية وزوجها الصحفي المتميز رحمه الله
الام المثالية وزوجها الصحفي المتميز رحمه الله

 

3- الام المثالية وأنجالها الثلاثة وهم صغار
الام المثالية وأنجالها الثلاثة وهم صغار

 

4- صور شقيقها فكري الشهيد
صور شقيقها فكري الشهيد

 

5- نوط الجمهورية العسكري لشقيقها الشهيد
نوط الجمهورية العسكري لشقيقها الشهيد

 

 

 

 


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