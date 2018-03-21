الأم المثالية بكفر الشيخ ترفع صورة السيسى قبل تكريمها وتقبل الرئيس







محمد شعلان _ ريهام عبد الله

رفعت الأم المثالية نادية محمد أبو الحمد خليفة، عن محافظة كفر الشيخ صورة للرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء توجهها للمنصة لتكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالية الأم المثالية اليوم الأربعاء، وقامت بتقبيله بعد حصولها على وسام الكمال.