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الأم المثالية بكفر الشيخ: "الرئيس ما رضيش يخلينى أبوس راسه من أخلاقه"

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:01 م
الأم المثالية بكفر الشيخ: "الرئيس ما رضيش يخلينى أبوس راسه من أخلاقه" نادية ابو الحمد تحاول تقبيل الرئيس





كتب محمود حسن
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روت نادية أبو حمد، الأم المثالية لمحافظة كفر الشيخ، لـ "اليوم السابع"، والتى كرمها الرئيس اليوم الأربعاء، وكان مشهد تكريمها جاذبا للأنظار، حيث حملت لوحة فنية للرئيس السيسى، وقبلت الرئيس على منصة التكريم، كواليس المشهد الذى شاهده ملايين المصريين.

قالت نادية أبو الحمد، إن اللوحة الفنية قام ابنها برسمها، وأصرت على أن تهديها للرئيس وحملتها خصيصًا من كفر الشيخ إلى القاهرة، وعندما تم نداء اسمها وصعدت لمنصة التكريم شعرت بسعادة غامرة، وحاول الرئيس تقبيل رأسها بعدما دعت له، لكنها رفضت وحاولت هى تقبيل رأسه فرفض.

وأضافت نادية أبو الحمد إنها تشعر بسعادة غامرة بعد تكريمها، واعتبرت اليوم هو أفضل أيام حياتها على الإطلاق، مشيرة إلى أن والدتها أيضًا تم تكريمها من قبل كأم مثالية لمحافظة كفر الشيخ قبل 15 عاما، حيث ربتها هى وأشقائها بعد وفاة والدهم إذ نشأوا يتامى، ومن بين أشقائها كان الشهيد فكرى أبو حمد، الذى استشهد فى حرب الاستنزاف.

وتابعت الأم المثالية بكفر الشيخ موضحة أنها تمكنت من استكمال تعليمها والحصول على دبلومتين، بمساعدة زوجها إبراهيم الحشاد والذى كان يعمل صحفيا، وكان يصدر مجلة الملاعب الرياضية، قبل أن يرحل عن الحياة لتستكمل هى تربية أبنائها.


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التفاصيل الكاملة لحضور الرئيس وقرينته احتفالية تكريم الأم المثالية

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