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الأم المثالية بأسوان تقدم ورقة شخصية للسيسى.. والرئيس يحتفظ بها

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:26 م
الأم المثالية بأسوان تقدم ورقة شخصية للسيسى.. والرئيس يحتفظ بها الرئيس السيسى





كتب محمد شعلان- ريهام عبد الله
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قدمت السيدة سعدية حسن عبد النبى، الأم المثالية بمحافظة أسوان، ورقة شخصية للرئيس عبد الفتاح السيسى احتفظ بها خلال تكريمها بحفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، كما أهدت السيدة دهب فرغلى فرحات عامر، الأم المثالية من الوادى الجديد، هدية للرئيس خلال تكريمها.

 

وكان قد التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات، اللواتى يتم تكريمهن، خلال احتفالية الأم المثالية المقامة فى فندق الماسة، قبل انطلاق الحفل.


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