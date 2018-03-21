الأم المثالية بأسوان تقدم ورقة شخصية للسيسى.. والرئيس يحتفظ بها

الأم المثالية بأسوان تقدم ورقة شخصية للسيسى.. والرئيس يحتفظ بهاالأربعاء، 21 مارس 2018 02:26 م
الرئيس السيسى
كتب محمد شعلان- ريهام عبد الله
إضافة تعليق
قدمت السيدة سعدية حسن عبد النبى، الأم المثالية بمحافظة أسوان، ورقة شخصية للرئيس عبد الفتاح السيسى احتفظ بها خلال تكريمها بحفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، كما أهدت السيدة دهب فرغلى فرحات عامر، الأم المثالية من الوادى الجديد، هدية للرئيس خلال تكريمها.
وكان قد التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات، اللواتى يتم تكريمهن، خلال احتفالية الأم المثالية المقامة فى فندق الماسة، قبل انطلاق الحفل.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة