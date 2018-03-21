الأقصر تكرم الأمهات المثاليات فى قاعة المؤتمرات الدولية مساء اليوم







الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بقاعة المؤتمرات الدولية بالمحافظة، فى السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بحضور المحافظ محمد بدر، وعدد من القيادات بالأقصر، لرد الجميل للأمهات المثاليات.

كان أحمد عبيد وكيل، وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، قد أعلن فى وقت سابق عن اختيار الأم المثالية لهذا العام من قرية الضبعية التابعة لمدينة القرنة غربى المحافظة، وهى الشيدة نفيسة أحمد شبيه الحمد، وحصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة، وسيتم تكريمها فى حفل عيد الأم من الرئاسة والوزيرة، وهى والدة الخبير السياحى العالمى الدكتور مصطفى النادى، الأستاذ بجامعة سان لويس بالمكسيك.

وقالت الأم المثالية "نفيسة أحمد" البالغة من العمر 67 سنة، ابنة قرية الضبعية، إنها سعيدة للغاية بهذا التكريم الذى جاء بعد مسيرة معاناة وكفاح كبيرة فى تعليم وتربية ابنيها، الدكتور مصطفى النادى الأستاذ فى جامعة سان لويس بالمكسيك، والذى حصل على ليسانس ألسن إسبانى من جامعة عين شمس، ودرجة الماجستير فى الإدارة من جامعة بورتو بيارتا بالمكسيك، والدكتوراة فى إدارة المقاصد السياحية، والثانى موسى النادى الحاصل على بكالوريوس إرشاد سياحى ويعمل حاليا مرشدا سياحيا بالأقصر.

وأضافت الحاجة نفيسة، فى حديثها مع "اليوم السابع"، أن سعادتها لا توصف بهذا التكريم الجميل من الدولة على مسيرتها منذ وفاة زوجها الحاج النادى محمد موسى فى العام 1996، الذى طُبّق عليه قانون الإصلاح الزراعى فى العام 1956، إذ كان يزرع 3 آلاف فدان، مؤكدة أنها ربّت ابنيها مصطفى وموسى على أخلاق وقيم وعادات وتقاليد زوجها، ونجحت فى إخراج نموذجين جيدين للمجتمع المصرى.