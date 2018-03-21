الأقصر تحتفل بعيد الأم بتكريم أب مثالي و 21 أم مثالية







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، إحتفالية عيد الأم بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل برعاية محمد بدر محافظ الأقصر حيث تم تضمنت الإحتفالية كلمات لقيادات الأقصر والأزهر والكنيسة، وعرض فيلم تسجيلي عن تضحيات وقصص كفاح الأمهات المثاليات بالأقصر.

بدأت فعاليات الإحتفالية بتلاوة القرآن الكريم للطفل الثالث علي الجمهورية أحمد النوبي، وبحضور كل من محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة سحر مشهور مستشارة وزيرة التضامن الإجتماعي للرعاية الإجتماعية، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والنائب أحمد إدريس عضو البرلمان عن مدينة الأقصر، وأحمد عبيد الشاذلي وكيل تضامن الأقصر، وقيادات الأزهر والكنيسة والأمهات المثاليات وأسرهن وقيادات المجتمع المدني بالمحافظة.

وفي هذا الصدد قال أحمد عبيد الشاذلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر، أن الأقصر احتفلت اليوم بتكريم الأمهات المثاليات تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر، في حدث فريد من نوعه بالإحتفال بأمهات مثاليات من ذوي الإحتياجات الخاصة ومن الأسر البديلة والأب المثالي، بجانب أوائل الطلبة والمتفوقين من أبناء دور رعاية الأيتام.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة إحتفلت بالمسلمين والأقباط من الأمهات المثالية، حيث أن المديرية لا تتواني عن تقديم الدعم لكل اسرة في المحافظة، ونظمت الإحتفالية حباً في الأمهات المثاليات اللذين قدموا التضحيات لحماية أسرهن وأبناؤهن وتربيتهن بأعلي مستويات النجاح، وتحية لكل أم مصرية صاحبة قصة كفاح وعطاء.

وقال ممثل الأزهر الشريف الدكتور خليفة إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أن القرآن الكريم كرم الأم قبل آلاف السنين، والسنة النبوية حفظت مكانة الام في المجتمع بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"، أما ممثل الكنيسة فقال في كلمته بالإحتفالية: "الأم مثال لكل ما هو صالح وقوي في المجتمع، حيث أنه لولا الأم لما كان المجتمع ولولا الأم لما كان الأنبياء ولولا الأم لما كان الرسل، ولولا الأم لما كانت البلدان وما كان لنا بذور.

وتم في ختام الإحتفالية تكريم الأب المثالي "عبده شحاته عبد النور"، والأمهات المثاليات وهن كل من "نفيسة أحمد شبية الحمد – مريم راشد جرجس – إيمان مكرم حكيم – زين الوادي سالم – فايزة شحات ابراهيم – فكتوريا بقطر جرجس – فاطمة محمد عبد الرحيم – نجاح أحمد علي – صباح إبراهيم بسطاوي – سكينة سيد أحمد – نصرة ماهر حسن – نجارية ابراهيم محمد - صديقة الصادق لبيب – زينب محمد الشايب – هانم حسني عبيد – عاشة أحمد طه – سامية نعيم شنودة – جمالات عبد الفتاح ابراهيم- فكتوريا سعد الله برسوم – هبة رمضان عبد الرسول – رحمة عبد الملاك بطرس".