الأسبوع الثقافى الأول بصيدلة المنوفية يبدأ أولى حملاته للتبرع بالدم







المنوفية – محمود شاكر

تبدأ كلية الصيدلة جامعة المنوفية، حملة التبرع بالدم، وتدعو طلاب وطالبات الجامعة للتبرع، وسوف تتواجد فعاليات الحملة أمام المجمع النظرى.

وتشارك فى فعاليات الحملة الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلةEPSF "، مؤكدين أن التبرع بالدم يعد واجب وطنى، وأن الأفراد المتبرعون بالدم فى مصر الفعليون يشكلون 60% من واقع نسبة التبرع، مقابل الواقع الفعلى للتبرع، والذى يشكل نسبة قليلة وهى 1% ونحن نطالب الطلاب والطالبات أن يدعمون تلك الحملات لترتفع النسبة إلى 3%، وهذا كافى لتغطية إحتياجات بنوك الدم بالمستشفيات.

وأكد بيان للكلية،أنه من المقرر أن يقوم الإختصاصيون بأخذ العينات بإجراء تحليل شامل للدم للإطمئنان على صحة المتبرع، مع ضمان حصوله على كارت خاص للحمايته وقت الإحتياج إلى نقل دم فى حالة حدوث أى مشكلة صحية يتعرض لها المتبرع أوأحد أقاربه.

وأضاف البيان أنه سيشارك بالحملة طلاب مختبر الشهرة الحاصلين على مسابقة المختبر فى فعاليات الأسبوع، وقاموا بعرض تجاربهم الشخصية أمام طلاب الكلية وطلاب الثانوية الجديدة للبنات، ومدرسة خضير بقويسنا.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء زهران عميدة الكلية، والدكتورة داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.