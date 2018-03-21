الأزهر يدين الهجوم الانتحارى فى العاصمة الأفغانية كابول

الأزهر يدين الهجوم الانتحارى فى العاصمة الأفغانية كابولالأربعاء، 21 مارس 2018 01:25 م
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الانتحارى، الذى وقع اليوم الأربعاء، قرب أحد المزارات الدينية غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
وأكد الأزهر الشريف، أن استهداف الأبرياء وترويع الآمنين عمل جبان وجريمة تنكرها كل الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية، مطالبًا بضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب، واستئصال خطرة الذى يهدد السلام العالمى.
ويتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازى لأفغانستان حكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى - عز وجل - أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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