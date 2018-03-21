الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجةالأربعاء، 21 مارس 2018 08:00 ص
أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب – وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ليسود طقس دافئ على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة وتنشط أحيانا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 18 32
وسط الدلتا 18 32
الإسكندرية 12 28
بلطيم 11 29
مطروح 12 29
السلوم 12 30
سيوة 13 34
بورسعيد 15 27
دمياط 15 27
العريش 12 28
رفح 13 28
الإسماعيلية 12 32
السويس 15 33
رأس سدر 17 33
نخل 10 29
نويبع 18 31
طابا 14 29
كاترين 10 23
الطور 16 30
شرم الشيخ 20 30
الغردقة 20 29
مرسى علم 19 29
الفيوم 16 32
بنى سويف 14 33
المنيا 13 33
أسيوط 14 34
سوهاج 15 35
قنا 16 36
الأقصر 19 37
أسوان 22 38
أبوسمبل 20 37
الوادى الجديد 15 36
شلاتين 22 31
ابو رماد 22 30
راس حدربة 23 29
حلايب 23 29
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 26 39
المدينة 24 37
الرياض 20 36
المنامة 22 29
أبوظبى 19 29
الدوحة 22 30
الكويت 19 31
دمشق 06 26
بيروت 18 24
عمان 08 24
القدس 12 24
غزة 15 26
بغداد 14 30
مسقط 23 28
صنعاء 08 25
الخرطوم 25 41
طرابلس 11 20
تونس 08 15
الجزائر 06 09
الرباط 05 15
نواكشوط 17 31
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 06 18
اسطنبول 08 18
اسلام اباد 14 24
نيودلهى 17 32
جاكرتا 25 32
بكين 01 13
كوالامبور 23 32
طوكيو 08 08
أثينا 12 18
روما 03 12
باريس 01 08
مدريد 02 10
برلين 00 06
لندن 06 08
مونتريال -04 01
موسكو -06 01
نيويورك 03 10
واشنطن -01 03
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