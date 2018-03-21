الأردن يعرض على السودان تجربته فى مكافحة سرطان الثدى







(أ ش أ)

عرض الدكتور عاصم منصور رئيس مجلس إدارة البرنامج الأردنى لسرطان الثدى مدير مركز الحسين لأمراض السرطان، على وزير الصحة السودانى بحر إدريس أبوقردة، تجربة بلاده فى مكافحة وتشخيص وعلاج المرض.

وأبدى المسئول الأردنى - خلال اللقاء الذى عقد بمقر وزارة الصحة بالخرطوم - استعداد المملكة التام لنقل خبراتها إلى السودان، وقال: "كل إمكانياتنا متاحة لكم خاصة وأن المركز يقدم دراسات متخصصة ومتقدمة فى مجال مكافحة وعلاج السرطان والدعم الاجتماعى لعلاج المرضى وإدخالهم فى التأمين الطبى الخاص".

من جانبه، أكد أبوقردة دعم السودان للعلاقات المتميزة مع مملكة الأردن، وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الصحية والطبية لخدمة شعبى البلدين.

وبدوره، أوضح المستشار الطبى بسفارة السودان بالأردن، الدكتور جمال نيام، أن زيارة الوفد تأتى للتعرف على تجربة السودان فى مجال مكافحة وعلاج السرطان، وكذلك الفرص المتاحة للاستفادة من الخبرات الأردنية المتخصصة والمتقدمة فى هذا المجال.