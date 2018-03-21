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افتتاح المؤتمر الــ41 للجمعية المصرية لجراحى المخ والأعصاب بحضور عمرو موسى

الأربعاء، 21 مارس 2018 09:01 م
افتتاح المؤتمر الــ41 للجمعية المصرية لجراحى المخ والأعصاب بحضور عمرو موسى عمرو موسى رئيس مجلس إدارة جامعة النيل





كتبت أمل علام
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افتتح الدكتور عمرو موسى رئيس مجلس إدارة جامعة النيل، الرئيس الأسبق لجامعة الدول العربية، المؤتمر السنوى الــ41  للجمعية المصرية لجراحى المخ والأعصاب، والذى يعقد برئاسة الدكتور ناصر الغندور، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بطب القاهرة رئيس الجمعية المصرية لجراحى المخ والأعصاب ورئيس المؤتمر.

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وقال الدكتور ناصر الغندور، إن قدماء المصريين هم أول من أجروا أول جراحة بالمخ، من خلال المومياوات الموجودة حاليًا، مضيفًا: "نعمل على نشر البحث العلمى فى الشرق الأوسط وإفريقيا".

وأضاف إن المؤتمر الــ41 ينطلق اليوم الأربعاء، للجمعية المصرية لجراحى المخ والأعصاب، وذلك بأبحاث ومحاضرات يقدمها 64  متحدث دولى يمثلون 23 دولة و45 أستاذ مصرى، بالإضافة إلى 70 باحث وخبير مصرى فى مجالات جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى المختلفة، هذا ويحضر المؤتمر عدد كبير من الجراحين المصريين والعرب والأفارقة.

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يعقد المؤتمر هذا العام بالتعاون مع الجمعيتين للألمانية والإفريقية لجراحة المخ والأعصاب، حيث يعتبر الحدث الأهم فى مجال جراحة المخ والأعصاب على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، والذى تنظمه الجمعية المصرية التى كانت الأولى على مستوى المنطقة عندما تأسست عام 1967 وانضمت للاتحاد الدولى عام 1969 لتلعب دورا فاعلا فى التطوير والتدريب فى جراحة المخ والأعصاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقد وجه الدكتور ناصر الغندور رئيس الجمعية المصرية الدعوة للدكتور عمرو موسى ليلقى كلمة الافتتاح للمؤتمر بحفل الاستقبال، والذى يقام بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من ضيوف المؤتمر والشخصيات العامة التى تجتمع لتحتفى بهذا الحدث العلمى الهام.

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وأعرب الدكتور ناصر الغندور عن سعادته بالدور الذى تلعبه القاهرة كنقطة التقاء بين الشرق والغرب لنشر العلم والبحث العملى فى المنطقة، مشيدًا بالتعاون الكبير الذى يشهده مجال جراحة المخ والأعصاب بين الأشقاء العرب والأفارقة، وكذلك بالتبادل العلمى والمهنى مع الخبرات والجمعيات فى الغرب والشرق على السواء.

وقال إن المؤتمر يعقد على مدى 4 أيام، ويناقش آخر الأبحاث فى مجالات مناظير جراحة المخ والأعصاب، والأوعية الدموية وقسطرة المخ، وجراحات العمود الفقرى المختلفة، وأورام الجهاز العصبى، وحوادث وإصابات المخ والأعصاب، وجراحات قاع الجمجمة، وجراحات المخ والأعصاب للأطفال، والعلاج الإشعاعى لأورام المخ، وعلاج الألم، وجراحات الأعصاب الطرفية، بالإضافة إلى الجراحات الوظيفية للجهاز العصبى، مثل جراحات مرضى الصرع.

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وأوضح أن الجلسات الأولى للمؤتمر تشمل محاضرات عن الأورام ، والتى تعقد تحت رئاسة الدكتور أحمد زهدى رئيس اللجنة العلمية الدائمة لجراحات المخ والأعصاب، والدكتور أحمد الغريانى من طب أسيوط ويقدمها العالم الألمانى هنرى شرودر عن جراحات مناظير قاع الجمجمة، والخبير المصرى البريطانى حسين المغربى عن الجديد فى علاج أورام المخ الخبيثة، ومحاضرات عن أورام المخ يلقيها البروفيسيرين الأمريكيين جارنى بارخوداريان، وريجاى رامكريشنان، بالإضافة إلى الجزائرى بشير بليبنا.

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