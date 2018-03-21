افتتاح الدورة التدريبية لجراحات القدم بجامعة المنصورة

افتتاح الدورة التدريبية لجراحات القدم بجامعة المنصورةالأربعاء، 21 مارس 2018 04:19 م
الدقهلية شريف الديب
افتتحت فعاليات الدورة التدريبية الدولية لجراحات القدم والكاحل ، بجامعة المنصورة للسنة العاشرة علي التوالي وتستمر الفعاليات من 21-22 مارس بقاعة الدكتور المهدي الباسوسى بمستشفى الأطفال تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة.
وبحضور الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية طب المنصورة و الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس قسم العظام بطب المنصورة ، الدكتور هانى موافى أستاذ جراحة العظام ورئيس الدورة
وأشار الدكتور هانى الموافى رئيس المؤتمر وأستاذ جراحة العظام ، إلى أن الهدف من المؤتمر هو تدريب الأطباء على اتباع الأساليب الحديثة فى جراحات القدم والكاحل والتعرف على الجديد فى هذا المجال من الجراحات ، عرض أحدث ابحاث مناظير القدم والكاحل ، مشاكل القدم السكرى.
وأضاف ، أن المؤتمر سوف يستضيف نخبة من أساتذة جراحة العظام من كليات الطب بكافة الجامعات المصرية ، بالإضافة لعدد من الخبراء البرفيسور اندريا فيلجكوفك من كندا و إنجلترا وأسبانيا والبرتغال وبلجيكا والسعودية ولبنان.
فيما أكد الدكتور أحمد الهوارى ، أنه سيتم عقد ورش عمل على هامش الدورة التدريبية الدولية فى استعدال تشوهات القدم والكاحل بمحددات الحركة سوف تعرض أحدث الأبحاث و المحاضرات المتكاملة الخاصة بكل جديد فى علم جراحات القدم والكاحل كما أنها سوف تشتمل علي ورش عمل لزيادة مهارات وخبرات جراحي العظام في هذا المجال .
بدأ الدورة التدريبية
كلمة الدكتور هاني موافي
جانب من افتتاح الدورة
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