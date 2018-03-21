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الأربعاء، 21 مارس 2018 04:26 م
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افتتاح الدورة التدريبية لجراحات القدم بجامعة المنصورة

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:19 م
افتتاح الدورة التدريبية لجراحات القدم بجامعة المنصورة جانب من الفاعليات





الدقهلية شريف الديب
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افتتحت فعاليات الدورة التدريبية الدولية  لجراحات القدم والكاحل ، بجامعة المنصورة للسنة العاشرة علي التوالي وتستمر الفعاليات من 21-22 مارس بقاعة الدكتور المهدي الباسوسى بمستشفى الأطفال تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة.

 وبحضور الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية طب المنصورة و الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس قسم العظام بطب المنصورة ، الدكتور هانى موافى أستاذ جراحة العظام ورئيس الدورة  

وأشار الدكتور هانى الموافى رئيس المؤتمر وأستاذ جراحة العظام ، إلى أن الهدف من المؤتمر هو تدريب الأطباء على اتباع الأساليب الحديثة فى جراحات القدم والكاحل والتعرف على الجديد فى هذا المجال من الجراحات ، عرض أحدث ابحاث مناظير القدم والكاحل ، مشاكل القدم السكرى.

وأضاف ، أن المؤتمر سوف يستضيف نخبة من أساتذة جراحة العظام من كليات الطب بكافة الجامعات المصرية ، بالإضافة لعدد من الخبراء البرفيسور اندريا فيلجكوفك من كندا و إنجلترا وأسبانيا والبرتغال وبلجيكا والسعودية ولبنان.

فيما أكد الدكتور أحمد الهوارى ، أنه سيتم عقد ورش عمل على هامش الدورة التدريبية الدولية فى استعدال تشوهات القدم والكاحل بمحددات الحركة  سوف تعرض أحدث الأبحاث و المحاضرات المتكاملة الخاصة بكل جديد فى علم جراحات القدم والكاحل كما أنها سوف تشتمل علي ورش عمل لزيادة مهارات وخبرات جراحي العظام في هذا المجال .

بدأ الدورة التدريبية
بدأ الدورة التدريبية

 

كلمة الدكتور هاني موافي
كلمة الدكتور هاني موافي

 

جانب من افتتاح الدورة
جانب من افتتاح الدورة

 


 
 
 
 

 


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