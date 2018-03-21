افتتاح الدورة التدريبية لجراحات القدم بجامعة المنصورة

افتتحت فعاليات الدورة التدريبية الدولية لجراحات القدم والكاحل ، بجامعة المنصورة للسنة العاشرة علي التوالي وتستمر الفعاليات من 21-22 مارس بقاعة الدكتور المهدي الباسوسى بمستشفى الأطفال تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة.

وبحضور الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية طب المنصورة و الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس قسم العظام بطب المنصورة ، الدكتور هانى موافى أستاذ جراحة العظام ورئيس الدورة

وأشار الدكتور هانى الموافى رئيس المؤتمر وأستاذ جراحة العظام ، إلى أن الهدف من المؤتمر هو تدريب الأطباء على اتباع الأساليب الحديثة فى جراحات القدم والكاحل والتعرف على الجديد فى هذا المجال من الجراحات ، عرض أحدث ابحاث مناظير القدم والكاحل ، مشاكل القدم السكرى.

وأضاف ، أن المؤتمر سوف يستضيف نخبة من أساتذة جراحة العظام من كليات الطب بكافة الجامعات المصرية ، بالإضافة لعدد من الخبراء البرفيسور اندريا فيلجكوفك من كندا و إنجلترا وأسبانيا والبرتغال وبلجيكا والسعودية ولبنان.

فيما أكد الدكتور أحمد الهوارى ، أنه سيتم عقد ورش عمل على هامش الدورة التدريبية الدولية فى استعدال تشوهات القدم والكاحل بمحددات الحركة سوف تعرض أحدث الأبحاث و المحاضرات المتكاملة الخاصة بكل جديد فى علم جراحات القدم والكاحل كما أنها سوف تشتمل علي ورش عمل لزيادة مهارات وخبرات جراحي العظام في هذا المجال .



بدأ الدورة التدريبية



كلمة الدكتور هاني موافي