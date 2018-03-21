اعرف لجنتك من خلال رقمك القومى للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

اعرف لجنتك من خلال رقمك القومى للتصويت فى الانتخابات الرئاسيةالأربعاء، 21 مارس 2018 10:56 ص
انتخابات المصريين بالخارج - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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تجرى انتخابات الرئاسة للمصريين بالداخل، الأسبوع المقبل أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، ويمكنك عزيزى القارئ الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقمك فى الكشوف الانتخابية، من خلال رقمك القومى المكون من 14 رقم، من خلال الطرق التالية:
موقع الهيئة الوطنية للانتخابات
يتيح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات التعرف على مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة، من خلال الدخول على الموقع عبر الرابط التالى، وإدخال رقمك القومى حتى تعرف مكان لجنتك.
الاتصال برقم 141
يمكن كذلك الحصول على مكان اللجنة الانتخابية من خلال رقم الخط الساخن 141 ويمكن الاتصال به عبر أى خطوط ارضية أو محمولة.
رسالة نصية لـ 5151
ومن خلال المحمول يمكن التعرف على مكان اللجنة الانتخابية ورقمها من خلال إرسال الرقم القومى فى رسالة نصية لـ 5151، وتصل بعدها على بيانات اللجنة الانتخابية.
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