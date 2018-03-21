اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء







يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، منها تكريم الرئيس السيسى للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية ومنحهن وسام الكمال.



