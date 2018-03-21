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أعلن قائد شرطة (نينوى) العراقية العميد الركن حمد نامس الجبورى، اليوم الأربعاء، اعتقال 9 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى فى الموصل.

وأضاف الجبورى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قوات "الرد السريع" قامت بحملة موسعة فى عدة أحياء بالجانب الايسر لمدينة الموصل؛ ما أسفر عن القبض على تسعة عناصر من (داعش) الإرهابى، وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن - فى وقت سابق - بيان النصر وتحرير الموصل من تنظيم (داعش) بالكامل.

المالكى: العراق يمر بمنعطف تاريخى يستدعى وقفة حقيقية وجادة لإنقاذه

ومن جهته، قال نائب رئيس الجمهورية العراقى نورى المالكى، اليوم الأربعاء، إن العراق يمر بمنعطف تاريخى مهم يستدعى وقفة حقيقية وجادة لإنقاذه.

وأكد المالكى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم - أن هذه الوقفة يجب أن تكون من خلال المشاركة فى الانتخابات والمساهمة بتشكيل حكومة وطنية تمتلك أغلبية فى البرلمان يقف خلفها الجميع حتى نستكمل عملية البناء والإعمار، ودعا نائب الرئيس العراقي، العشائر العراقية، إلى الحضور الواسع فى الانتخابات والمساهمة الفاعلة فى منح أصحاب الرؤية القادرة على العمل وصناعة مستقبل واعد للعراقيين جميعًا، كان قد صدر مرسوم جمهورى، بتحديد موعد الانتخابات التشريعية فى العراق يوم 12 مايو المقبل.