اعتقال نائب رئيس جمارك الشرق الأقصى الروسى للاشتباه فى تلقيه رشوة

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية سفيتلانا بترينكو، اعتقال نائب رئيس مصلحة جمارك الشرق الأقصى الروسى سيرجى فيدوروف، للاشتباه فى تلقيه رشوة كبيرة.

وقالت بترينكو - للصحفيين اليوم الأربعاء - إن إدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية بالتعاون مع هيئة الأمن الاقتصادى التابع لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى اعتقلت النائب الأول لرئيس مصلحة الجمارك فى منطقة الشرق الأقصى الروسى سيرجى فيدوروف للاشتباه فى تلقيه رشوة كبيرة لا تقل عن 26 مليون روبل (ما يعادل 3.3 مليون دولار) و150 ألف دولار أمريكى لغض النظر عن بعض العمليات الجمركية.