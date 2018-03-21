اعتقال نائب رئيس جمارك الشرق الأقصى الروسى للاشتباه فى تلقيه رشوة

اعتقال نائب رئيس جمارك الشرق الأقصى الروسى للاشتباه فى تلقيه رشوةالأربعاء، 21 مارس 2018 05:54 م
رشوة - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية سفيتلانا بترينكو، اعتقال نائب رئيس مصلحة جمارك الشرق الأقصى الروسى سيرجى فيدوروف، للاشتباه فى تلقيه رشوة كبيرة.
وقالت بترينكو - للصحفيين اليوم الأربعاء - إن إدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية بالتعاون مع هيئة الأمن الاقتصادى التابع لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى اعتقلت النائب الأول لرئيس مصلحة الجمارك فى منطقة الشرق الأقصى الروسى سيرجى فيدوروف للاشتباه فى تلقيه رشوة كبيرة لا تقل عن 26 مليون روبل (ما يعادل 3.3 مليون دولار) و150 ألف دولار أمريكى لغض النظر عن بعض العمليات الجمركية.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة