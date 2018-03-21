اضطراب حركة الطيران بين القاهرة والإمارات بسبب سوء الأحوال الجوية







كتبت رحاب نبيل

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، اضطراب حركة الطيران بين القاهرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب الطقس وسوء الأحوال الجوية فى محيط المطارات الإماراتية.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة شركة طيران "العربية" المتجهة إلى الشارقة تأخرت أكثر من ساعتين، ورحلة طيران الاتحاد رقم 658 المتجهة إلى أبو ظبى تأخرت ثلاث ساعات، كما تأخرت رحلة الخطوط الإماراتية رقم 926 المتجهة إلى دبى ساعتين ونصف الساعة.