اضبط مخالفة.. بالوعة صرف صحى تهدد حياة الأطفال بحى الضواحى ببورسعيد

اضبط مخالفة.. بالوعة صرف صحى تهدد حياة الأطفال بحى الضواحى ببورسعيدالأربعاء، 21 مارس 2018 01:00 ص
بلوعة صرف صحى - أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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رصدت عدسة "اليوم السابع" بالوعة صرف صحى بدون غطاء بمنطقة الأمل الجديدة زرزارة "سابقا" التى تقع بدائرة حى الضواحى ببورسعيد وبالقرب من أحد المساجد المحيطة بالوحدات السكنية، فضلا عن أن البالوعة تقع وسط الشارع المؤدى للطريق الرئيسى بالتحديد ناصية أحد محلات تصليح إطارات السيارات.
ومن جانبهم ناشد السكان المحافظ اللواء عادل الغضبان للتدخل لمحاسبة المقصرين وإصدار تعليمات للمسئولين بحى الضواحى أو القائمين على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بوضع غطاء للبالوعة قبل أن تحدث كارثة يدفع ثمنها الأطفال الأبرياء.
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