استمرار اعتقال ساركوزى لليوم الثانى فى إطار التحقيق حول شبهات فساد







(أ ف ب)

استأنف صباح الأربعاء التوقيف الاحترازى للرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى فى إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبى لحملته الانتخابية فى العام 2007، بحسب ما أفادت مصادر قريبة من الملف.

ووصل ساركوزى قبيل الساعة 08.00 الى مقر مكتب مكافحة الفساد فى نانتير بالقرب من باريس، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وكان الاستجواب الذى بدأ صباح الثلاثاء توقف قرابة منتصف الليل.