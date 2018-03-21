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استكمال فض الأحراز فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" اليوم

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:00 ص
استكمال فض الأحراز فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" اليوم متهمى أحداث مجلس الوزراء - أرشيفية





كتب إيهاب المهندس
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تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فض الأحراز فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 


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احمد دومة

المستشار محمد شيرين فهمى

احداث مجلس الوزراء

المجمع العلمى




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