ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابول الانتحارى إلى 29 قتيلا و52 مصابا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابول الانتحارى إلى 29 قتيلا و52 مصاباالأربعاء، 21 مارس 2018 02:33 م
جانب من العنف فى أفغانستان _صورة أرشيفية
كابول أ ش أ
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أكد مسؤولون فى وزارة الصحة العامة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحارى، الذى وقع اليوم الأربعاء فى العاصمة كابول إلى 29 قتيلا و52 مصابا.
ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن المسؤولين قولهم إنه ثمة مخاوف حيال ارتفاع عدد القتلى، وتشير التقارير الأولية إلى أن الموالين لتنظيم داعش الإرهابى أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة 18 آخرين فى هجوم انتحارى قرب ضريح ساخى غرب العاصمة كابول.
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