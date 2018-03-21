ارتفاع اشتراكات المحمول لـ 101.3 مليون اشتراك..و6.6 مليون مستخدم لـ"الثابت"







كتبت- هبة حسام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير له اليوم الأربعاء ، عن وصول عدد مشتركى خدمات الهاتف المحمول إلى 101.3 مليون بنهاية عام 2017، بينما سجل عدد مشتركى الهاتف الأرضى "الثابت" 6.6 مليون مشترك.

ومقارنة بنهاية عام 2016، ارتفع عدد مستخدمى الهاتف سواء المحمول أو الأرضى، وذلك بعد أن سجل مشتركى المحمول فى نهاية عام 2016 نحو 98 مليون مشترك ارتفع إلى 101.3 مليون اشتراك بنهاية 2017، أما مشتركى "الثابت" سجل عددهم فى نهاية 2016 نحو 6 ملايين مشترك، ارتفع إلى 6.6 مليون بنهاية العام الماضى.

وبحسب التقرير الإحصائى الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بلغ عدد مستخدمى الإنترنت حتى نهاية 2017 نحو 32.8 مليون مستخدم عن طريق التليفون المحمول، مقابل 28.7 مليون مستخدم حتى نهاية 2016، و3.3 مليون مستخدم عن طريق "يو إس بى" بنهاية العام الماضى.