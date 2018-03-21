اختتام فعاليات ورشة عمل للتدريب العملى لمكافحة الأمراض بجامعة المنصورة

اختتمت فعاليات ورشة عمل للتدريب العملي لمكافحة الأمراض ، بمركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة بعنوان "تطوير أستراتيجيات مكافحة الأمراض في مصر بمفهوم الصحة الواحدة" والتي تعد أول ورشة يتم بها الجمع بين القطاعات الطبية المختلفة لكليات الجامعة من الطب البشرى والبيطري والتمريض ، بالإضافة الي مركز بحوث صحة الحيوان والوحدات البيطرية وشركات الدواجن للتدريب العملي لمكافحة الأمراض في مصر.

بحضور الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور عبد العزيز فتوح مدير مركز تطوير الاداء الجامعي, الدكتور زين العابدين عبد الحميد مدير وحدة المشروعات بالمركز ، الدكتور نبيل أبو هيكل عميد كلية الطب البيطري ، الدكتور عادل التابعى زغلول وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

شارك فى تنظيم وإلقاء المحاضرات والتدريبات العملية فريق كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة وهم: الدكتورة نفين كامل محمد أستاذ مساعد أمراض الاسماك ورعايتها ، الدكتورة مروة فوزي المتولي أحمد أستاذ مساعد صحة الحيوان والبيئة ، الدكتور محمد فودة سلامة أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية ، الدكتور حازم حسن رمضان أستاذ مساعد الامراض المشتركة ، الدكتور عمرو عبد الوهاب حسن أستاذ مساعد التغذية وأمراض سوء التغذية ، الدكتور محمد علي ماهر مدرس الكيمياء الحيوية.

وتم تدريب المشاركين علي الطرق الحديثة والامنه للحالات المرضية المختلفة سواء للانسان أو الحيوان أو التلوث البيئي الذي يصحبة والتشديد علي كيفية التصرف في حالة ظهور أمراض وبائية وأهمية وضع خطط مستقيلية للحماية من ظهور أمراض جديدة لرفع كفاءة الباحثين والعاملين بالمجال وأكد المشاركون علي أهمية هذه الدورات للخروج من الجانب النظري الي الواقع العملي وأوصوا بضرورة تعميم مثل هذة الورش وتدريسها لكل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في القطاعات الطبية المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف سويلم علي أهمية الورش العملية التطبيقية للباحثين وطلبة الدراسات العليا في جميع القطاعات الطبية لدعم وتأكيد دور الطب البيطري في خدمة وتوعية كل أطياف المجتمع سواء الباحثين أو العاملين بالمجال لحماية عالمنا الواحد.



ختام دورة مكافحة الامراض



ختام دورة مكافحة الامراض بجامعة المنصورة



جانب من التدريب



تدريب عملي على مكافحة الامراض