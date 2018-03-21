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اتحاد عمال مصر: انتخابات الرئاسة ستكون ملحمة حب تقودها المرأة المصرية

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:01 م
اتحاد عمال مصر: انتخابات الرئاسة ستكون ملحمة حب تقودها المرأة المصرية جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - أرشيفية





كتب محمد السيد
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قال خالد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة جمعية "عمال تبنى مصر" للتنمية، إنه سيسلم عشرات من العمالة المؤقتة والموسمية شهادة "أمان"، فى إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الاجتماعية والأمان الوظيفى لعمال مصر.

وشدد "أبو زيد"، فى كلمته بمؤتمر جمعية عمال تبنى مصر للتنمية، المقام فى نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، على أهمية نزول المواطنين ومشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوجيه رسالة للعالم مفادها أن شعب مصر لديه من الوعى والحس السياسى ما يكفى لأن يشارك ويدلى بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة فى بناء مصر.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية "عمال تبنى مصر" للتنمية، إلى أن المشاركة ستعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدى لكل المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

وفى سياق متصل، قالت سناء زايد، سفيرة النوايا الحسنة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الأم بمثابة رئيسة وزراء فى بيتها، ومعها كل الحقائب الوزارية، متابعة: "المرأة المصرية هتنزل بأسرتها فى الانتخابات، ما أنجزناه فى 4 سنوات لا يمكن أن يتحقق فى 10 سنوات، هنكمل المشوار مع الرئيس، وانتخابات الرئاسة ستكون ملحمة حب ترأسها المرأة المصرية، وتردد فيها تحيا مصر".

وأضافت سفيرة النوايا الحسنة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى كلمتها خلال مؤتمر جمعية عمال تبنى مصر للتنمية المنعقد اليوم، أن المرأة أثبتت فى كل المحافل الدولية أنها مثال للاحتواء، حتى وهى خارج إطار العمل.


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