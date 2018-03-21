"اتحاد الصناعات": مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الطاقة خلال سنوات قليلة







كتبت: دانه الحديدى

أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات، أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى فى مجال الطاقة خلال سنوات قليلة، وذلك بسبب الإنجازات الكبيرة التى تحققت فى هذا المجال مؤخرا.

وأضاف سعد الدين، فى تصريحات صحفية، إنه تم إنشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة، والتى أضافت للشبكة القومية خلال الفترة الماضية 6000 ميجاوات، وهو ما يساوى ثلاثة أمثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالى، بالإضافة إلى التوسع فى شبكات الكهرباء من حيث النقل والتوزيع.

وأشار إلى استمرار خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ حتى الآن 7 ملايين وحدة، لافتًا إلى أن توقيع اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار، تعد من أهم الإنجازات فى هذا المجال.