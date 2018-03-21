إصابة 7 تلاميذ استهدفتهم زميلتهم بمسدس ضغط فى إحدى المدارس الروسية

إصابة 7 تلاميذ استهدفتهم زميلتهم بمسدس ضغط فى إحدى المدارس الروسيةالأربعاء، 21 مارس 2018 12:22 م
عناصر من الشرطة الروسية
موسكو أ ش أ
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اقتحمت تلميذة (13 عاما) إحدى قاعات مدرستها بمدينة "شادرينسك" فى مقاطعة كورجان الروسية واستهدفت التلاميذ والمعلمين بمسدس ضغط، مما أسفر عن إصابة 7 ونقل أحدهم إلى المستشفى.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الحادث أسفر عن إصابة 7 تلاميذ فى الصف السابع بجروح وكدمات، حيث نُقل أحدهم على إثرها إلى المستشفى.
وتعمل فى مكان الحادث حاليا مجموعة تحرى وتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.. فيما ذكرت الشرطة المحلية أن المسدس يعود لوالد التلميذة، مشيرة إلى أن التدريس لم يتوقف فى المدرسة.
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