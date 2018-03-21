إصابة 6 طلاب بالتسمم فى الدقهلية بعد تناولهم عصيرا يحوى مادة مخدرة







الدقهلية شريف الديب

قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن 6 طلاب بمدرسة على مبارك الإعدادية التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، أصيبوا بحالة تسمم نتيجة تناولهم عصير داخله مادة مخدرة.

وأوضح كيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه على الفور تم نقل الطلاب المصابين إلى مركز السموم بالمنصورة ، لإجراء الإسعافات اللازمة، لافتا إلى أن حالة الطلاب مستقرة الآن، وجارى عمل غسيل معوى لهم ، ومعرفة نوع المخدر، وتم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.