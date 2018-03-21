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إصابة 4 عناصر من الجيش العراقى فى هجوم مسلح جنوب صلاح الدين

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:44 ص
إصابة 4 عناصر من الجيش العراقى فى هجوم مسلح جنوب صلاح الدين العنف في العراق - أرشيفية





(أ ش أ)
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أصيب 4 عناصر من الجيش العراقى اليوم الأربعاء بهجوم مسلح جنوب محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمنى بالمحافظة - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن مسلحين هاجموا اليوم، أفراد من الجيش العراقى فى منطقة "البو حشمة" بمنطقة الزور ضمن قاطع يثرب جنوب صلاح الدين، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بجروح، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابى ينفذ بين فترة وأخرى هجمات على القوات الأمنية والمواطنين فى مناطق متفرقة منها تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

 


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