إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا بسبب خلافات عائلية







قنا - هند المغربي

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات وكسور فى مشاجرة بالشوم والعصا، نشبت بين عائلتين بسبب خلافات عائلية بقرية القناوية.

تلقى مرفق إسعاف قنا بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية القناوية، ووقوع مصابين على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين وقوع 4 مصابين تم نقلهم لتلقى العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى الجامعى والمصابين هم سيد محمد حبشى 43 سنة، وأحمد محمود أحمد 22سنة، وأبو الحمد محمود أحمد 32 سنة القناوية، وأحمد محمد حبشى 47 سنة القناوية وجارى تحرير محضر وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.