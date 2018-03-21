إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات

إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحاتالأربعاء، 21 مارس 2018 08:43 ص
حادث تصادم - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل أعلى طريق الواحات، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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