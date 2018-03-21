إصابة 13 عاملا فى حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية القاهرة







الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 13 عاملا بإصابات مختلفة ما بين جروح وكدمات وسحجات وكسور نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة محملة بعدد من العمال الزراعيين على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز القصاصين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا إبراهيم عبد العزيز عبد اللطيف 40 عامًا، وهانى محمد شاكر 40 عامًا، وعمر محمد أبو الفتوح 18 عامًا، وحمادة عبد النبى محمد 32 عامًا، وإبراهيم عمر عبد الرحمن 16 عامًا، ورضا عبد المنعم عوض 35 عامًا، والسيد إبراهيم عبد الستار 35 عامًا، وإسلام عاطف السيد 27 عامًا، وحامد عاطف محمد 22 عامًا، وأنس أحمد إبراهيم 19 عامًا، وأحمد محمد السيد 16 عامًا، وعطية السيد محمد 42 عامًا، وسامح حسن السيد 41 عامًا.

وعلى الفور تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام إنه تم إسعاف جميع المصابين وغادروا المستشفى عقب تلقى العلاج والإسعافات اللازمة.