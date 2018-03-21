إسرائيل: قصفنا مفاعلاً نوويًا فى سوريا عام 2007







كتب محسن البديوى

اعترفت إسرائيل أنها قصفت مفاعلاً نوويًا فى دير الزور السورية عام 2007، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.