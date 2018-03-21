إسرائيل: قصفنا مفاعلاً نوويًا فى سوريا عام 2007

إسرائيل: قصفنا مفاعلاً نوويًا فى سوريا عام 2007الأربعاء، 21 مارس 2018 05:15 ص
مفاعل نووى - أرشيفية
كتب محسن البديوى
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اعترفت إسرائيل أنها قصفت مفاعلاً نوويًا فى دير الزور السورية عام 2007، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.
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