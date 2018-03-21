إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمركز الزقازيق فى الشرقية

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،إزالة هنجر على مساحة 18 قيراط والمقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بقرية العصلوجى بمركز الزقازيق،حفاظاً على الرقعة الزراعية وعدم إهدارها فى إقامة مشروعات مخالفة.

جاء ذلك فى إطار خطة المحافظة بإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية على نفقة المخالفين بأعتبارها تمثل قضية أمن قومى وغذائى للمواطنين.

وتوجهت حملة مكبرة من رئاسة مركز الزقازيق بالتنسيق مع قوات الأمن لإزالة الهنجر وتسويته بسطح الأرض حفاظاً على الرقعة الزراعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية فى هذا الشأن لاستعادة هيبة الدولة على أراضيها وإزالة كافة أشكال التعديات على الراضى الزراعية.

وأضاف البيان أن المحافظ أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المدن بالتنسيق والتعاون بين جميع الوحدات المحلية بضرورة تفعيل دور اللجان الدورية للمرور المفاجئ على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضى المجاورة للمناطق السكنية منعاً لتعدى الأهالى عليها سواء بالبناء المخالف أو التبوير خاصة أثناء فترة الأنتخابات الرئاسية والمقرر إجراءها أيام 26/27/28 من مارس الجارى.