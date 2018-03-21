video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمركز الزقازيق فى الشرقية

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:13 م
إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمركز الزقازيق فى الشرقية جانب من الحملة





الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،إزالة هنجر على مساحة 18 قيراط والمقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بقرية العصلوجى بمركز الزقازيق،حفاظاً على الرقعة الزراعية وعدم إهدارها فى إقامة مشروعات مخالفة.

جاء ذلك فى إطار خطة المحافظة بإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية على نفقة المخالفين بأعتبارها تمثل قضية أمن قومى وغذائى للمواطنين.

وتوجهت حملة مكبرة من رئاسة مركز الزقازيق بالتنسيق مع قوات الأمن لإزالة الهنجر وتسويته بسطح الأرض حفاظاً على الرقعة الزراعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية فى هذا الشأن لاستعادة هيبة الدولة على أراضيها وإزالة كافة أشكال التعديات على الراضى الزراعية.

وأضاف البيان أن المحافظ أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المدن بالتنسيق والتعاون بين جميع الوحدات المحلية بضرورة تفعيل دور اللجان الدورية للمرور المفاجئ على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضى المجاورة للمناطق السكنية منعاً لتعدى الأهالى عليها سواء بالبناء المخالف أو التبوير خاصة أثناء فترة الأنتخابات الرئاسية والمقرر إجراءها أيام 26/27/28 من مارس الجارى.

 

 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية : الانتهاء من إعداد رسومات مدينة الزقازيق الجديدة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

تعديات علي ارضي زراعية




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة