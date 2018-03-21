إدارة المرور تضبط 1052 مخالفة دراجات بخارية وتحجز 540 فى كل المحافظات







كتب عبد الرحمن سيد

وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، حملات مرورية موسعة، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت الحملات المتتابعة عن تحرير 1052 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 540 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُستخدم فيها تلك الدراجات.