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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:16 م
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إحصاء فلسطين: 97 % من مياه الحوض الساحلى بغزة لا تتوافق مع معايير الصحة العالمية

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:12 م
إحصاء فلسطين: 97 % من مياه الحوض الساحلى بغزة لا تتوافق مع معايير الصحة العالمية مياه جوفيه_ صوؤة أؤشيفية





رام الله أ ش أ
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أعلن الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى وسلطة المياه أن كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلى فى قطاع غزة بلغت 167.2 مليون م3 عام 2016، وتعتبر هذه الكمية ضخا جائرا، علما بأن مقدار الضخ الآمن وطاقة الحوض المستدامة هى 50-60 مليون م3 فقط، مما أدى إلى عدم توافق أكثر من 97% من نوعية المياه التى يتم ضخها من الحوض الساحلى مع معايير منظمة الصحة العالمية، والذى يؤدى بدوره إلى نضوب مخزون المياه الجوفية حيث وصل مستوى المياه الجوفية فى الخزان الساحلى إلى 19 مترا تحت مستوى سطح البحر.

وذكرت المؤسستان الفلسطينيتان - فى بيان صحفى مشترك، اليوم /الأربعاء/، بمناسبة يوم المياه العالمي، الذى يصادف، 22 مارس من كل عام، تحت شعار "الطبيعة لأجل المياه" - أن نسبة مساحة الأراضى المزروعة فى فلسطين تبلغ حوالى 15.5% من المساحة الكلية، منها حوالى 84.5% مزروعة زراعة بعلية، و15.5% مزروعة زراعة مروية، والتى تستهلك حوالى 47.5% من المياه المستخرجة من الآبار الجوفية.

وتظهر بيانات الرصد المطرى التى تؤثر على تغذية الآبار الجوفية بالمياه خلال عام 2017 أن كميات المطر تراوحت ما بين 356 ملم فى محطة الخليل (60% من المعدل العام)، و46 ملم فى محطة أريحا (28% من المعدل العام)، كما تركزت الأمطار فى معظم المحافظات فى شهرى يناير وفبراير 2018.

وأشارت إلى أن 83 لترا/يوم هو معدل استهلاك الفرد الفلسطينى من المياه فى فلسطين، ويتراوح هذا المعدل بين 82.3 لتر/ يوم فى الضفة الغربية، و84 لترا/يوم فى قطاع غزة وذلك خلال عام 2016.

وتعتبر نسبة المياه المستخرجة من المياه الجوفية والسطحية مرتفعة نسبة إلى المياه المتاحة فى فلسطين، حيث بلغت هذه النسبة 77.2% للعام 2016، ناهيك عن أن الاحتلال الإسرائيلى يحرم الفلسطينيين من استغلال حقهم من مياه نهر الأردن منذ العام 1967 والتى تقدر بحوالى 250 مليون م3 سنويا.

 


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