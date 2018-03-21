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إحالة 5 من عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالهرم للجنح

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:13 م
إحالة 5 من عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالهرم للجنح محكمة - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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أحالت النيابة العامة فى جنوب الجيزة 5 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة السيارات بالإكراه بدائرة قسم شرطة الهرم لمحكمة الجنح لمحاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات؛ وذلك عقب انتهاء النيابة من إعداد قائمة الثبوت فى القضية.
 
 
ضمت قائمة أدلة الثبوت اعترافات المتهمين الخمسة وهم كلا من "بلال.م" و"أحمد.ع" و "فكرة.س"، و "محمود.ع"، و"أسرف.س"، أمام رجال المباحث فضلا  عن التحريات التى أثبتت تورطهم فى تنفيذ عدة عمليات سرقة سيارات بالإكراه، كما ضمت أقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات.
 
 
تحقيقات النيابة العامة كشفت تورط المتهمين فى تنفيذ عدة عمليات سرقات بالإكراه، لعدد من السيارات بدائرة قسم شرطة الهرم، والمناطق المجاورة لها، وأنهم وزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ عمليات السرقة، إلى أن رصدت أجهزة الأمن نشاطهم وتمكنت بعد تحديد أماكنهم من ضبطهم، وإحالتهم لجهات التحقيق.
 
 
 
 
 
 

 


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