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إحالة قاتلة زوجها بأبو النمرس بسبب رفضه تطليقها إلى مفتى الجمهورية

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:08 ص
إحالة قاتلة زوجها بأبو النمرس بسبب رفضه تطليقها إلى مفتى الجمهورية محكمة جنايات _ أرشيفية





كتب ــ أحمد إسماعيل
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أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، الأربعاء، أوراق قضية المتهمة نادية رمضان ربة منزل إلى مفتى الجمورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامها بتهمة قتل زوجها . 

صدر القرار بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود البيومى، وسكرتارية سمير رزق.

كانت أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية ، فى وقت سابق، المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة قتل زوجها بسبب رفضه طلب الطلاق، وأقرت فى تحقيقات النيابة بقتلها الزوج داخل شقتهما بميدان الساعة بالهرم، ونقله لمستشفى أبو النمرس، كما أنها نقلت أثاث منزلها لشقة أخرى بالفيوم بمعاونة صديقها.

كشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل مقتل عامل خنقا على يد زوجته بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، وتبين أن الجثة لعامل بهيئة النظافة يدعى "يحيى ع"، 54 عاما، بها أثار خنق وكدمات متفرقة بالجسم.

وأشارت تحريات مباحث جنوب الجيزة، إلى أن المجني عليه تزوج منذ 9 أشهر من "نادية. م"، 34 عاما، عن طريق سمسار لعدم إنجابه من زوجته الأولى، علاوة على أن الأخيرة تزوجت مرتين، ولديها 6 أطفال (5 بنات - ولد).

وأكدت التحريات، أنه قبل الجريمة بنحو 24 ساعة، قامت الزوجة بنقل المنقولات المنزلية إلى منزل أسرتها بمحافظة الفيوم، حيث فوجئ الزوج في اليوم التالي بتلك الواقعة فعاتبها.

تم ضبط المتهمة بأحد الأكمنة المعدة لها، وتحرر المحضر اللازم إلى النيابة العامة للتحقيق والتى أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة التى اصدرت قرارها المتقدم .

 


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