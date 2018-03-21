إحالة فنى ورئيس قسم التراخيص بمركز الشهداء للنيابة لتلاعبهم فى رخصة مدرسة







المنوفية _ محمد فتحى

قررت المهندسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية،إحالة فنى ورئيس قسم ومهندسين للنيابة،للتلاعب في رخصة مدرسة خاصة مجاملة لصاحب المدرسه بإعطائه مساحة 500 متر زيادة عن مساحة الرخصه الأصلية،وذلك حتى يتمكن من الحصول علي الموافقة من زيادة عدد الطلاب بالمدرسة .