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إحالة سيدة وعشيقها لمفتى الديار لقتلهما زوجها عمدا

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:43 م
إحالة سيدة وعشيقها لمفتى الديار لقتلهما زوجها عمدا محكمة -أرشيفية





الإسكندرية - أسماء على بدر
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أحال المستشار الدكتور محمد على سكيكر، رئيس محكمة جنايات الاسكندرية، سائق وعشيقته و2 من أصدقائه، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى الحكم  عليهم بالاعدام، وذلك لقتلهم المجنى عليه زوج المتهمة الثانية، بأن ثبتوا "حجر خرسانى" على المجنى عليه وقذفوه حيا فى المصرف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة تحت الماء.

وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين محمد على عبد المجيد، ومحمد أيمن محفوظ، وامانه سر خالد محمد حسين، إيهاب النادى قبيصى، وتحددت جلسة 19 مايو للنطق بالحكم.

وتعود القضية رقم 4906 لسنه 2016 جنايات محرم بك، المقيدة برقم 191 كلى شرق الاسكندرية، عندما أقدم المتهم الأول "حجازى.ج.ع" سائق، والمتهم الثانى "محمد.ص.ع"، والمتهم الثالث "محمد.أ.ع" والمتهمة الرابعة "ماجدة.م.م" على قتل المجنى علية "ع.م.ك"عمدا مع سبق الاصرار وذلك بأن بيت المتهمين الاربعة النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، بأن قاموا بإلقائه مكبل اليدين وموثق القدمين ومثبت علية حجر خرسانى بالمصرف، وتحققوا جميعهم إستمرار المجنى عليه بقاع المياة قاصدا من ذلك قتله.

والبداية كانت عندما نشأت علاقة غير شرعية بين المتهم الأول  والمتهمه الرابعة زوجة المجنى عليه، وكان دائم التردد عيها فى منزلها بدون علم زوجها المجنى عليه، وحرضت المتهمة الرابعة  المتهم الأول على التخلص من زوجها، الامر الذى دفع المتهم الاول الاستعانة باثنين من أصدقائه للتخلص من زوج عشيقته.

 

 


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