إحالة دعوى 96 عامل بمصنع الأسمنت بأسوان للخبراء

إحالة دعوى 96 عامل بمصنع الأسمنت بأسوان للخبراءالأربعاء، 21 مارس 2018 03:35 م
محكمة-ارشيفية
أسوان ندى سليم
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أحالت المحكمة العمالية بمحافظة أسوان، دعوي 96 من عمال مصنع الاسمنت، الي لجنة من خبراء مشكلة بوزارة العدل، وذلك لفحص وتحديد قيمة المستحقة المقدرة لهم عقب فصلهم من العمل في يوليو الماضي.
وكان العمال المفصولين تقدموا بدعوي للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، عقب فصلهم من العمل، وطالبت الدعوي بتعويض العاملين بالمصنع عن خدمة عملهم علي مدار السنوات الماضية.
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