إجراء تدريبات "ماكس ثاندر" بين كوريا الجنوبية وواشنطن مايو المقبل

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ذكرت إذاعة "كى بى إس" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إجراء تدريبات "ماكس ثاندر" الجوية السنوية بين القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية فى شهر مايو القادم، ونقلت الإذاعة عن السلطات العسكرية الكورية تأكيدها، أنه تقرر إجراء تدريبات "ماكس ثاندر" لمدة أسبوعين بدءا من يوم الـ11 من شهر مايو القادم.

وأوضحت السلطات العسكرية أن نحو 100 طائرة، بما فيها طائرات مقاتلة كورية جنوبية من طراز "إف -15 كيه"، وطائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16"، ستشارك فى هذه التدريبات التى يجريها مركز قيادة العمليات الجوية الكورى ومركز القيادة السابع للقوات الجوية الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن تدريبات "ماكس ثاندر" ظلت تُجرى منذ عام 2009 بالتزامن مع تدريبات "الصقر" العسكرية للقوات الكورية الجنوبية والأمريكية، وتجرى تدريبات "ماكس ثاندر" هذا العام بشكل منفصل عن تدريبات "الصقر" التى ستجرى لمدة 4 أسابيع بدءا من الأول من الشهر القادم.

وقال مصدر عسكرى مسؤول - وفقًا للإذاعة - إن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية ستقوم بتعزيز الدفاع المشترك من خلال إجراء مختلف أنواع التدريبات، بما فى ذلك تدريبات "ماكس ثاندر"، حتى بعد الانتهاء من تدريبات "الصقر".