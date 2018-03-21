إجراء الكشف الطبي عن "فيروس سي" بتربية أسيوط

إجراء الكشف الطبي عن "فيروس سي" بتربية أسيوطالأربعاء، 21 مارس 2018 12:13 م
جانب من الحمله
أسيوط ـ محمود عجمى
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واصلت حملة الكشف الطبى عن فيروس سى بكلية التربية جامعة أسيوط لإجراء تحاليل للكشف عن الأجسام المضادة للفيروس فى الدم من خلال أجهزة كاشف PCR على الطلاب والعاملين بالكلية .
وقال الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية بجامعة أسيوط،في بيان اليوم الأربعاء،أن الحملة استهدفت المسح الشامل لطلبة الكلية وجميع العاملين بها للكشف عن حالات الإصابة بفيروس سي وتقديم العلاج المجاني لمن تثبت إصابته بالفيروس.
وأضاف النجدى أن الحملة تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي "مصر خالية من فيروس سي2020".
وأكد الدكتور محمد مصطفى حمد نائب رئيس رابطة خريجي كلية التربية أن عدد الذين تم إجراء التحليل لهم من الطلبة والعاملين بالكلية وصل إلى 800 .
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