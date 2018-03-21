أوكرانيا توقف برنامج التعاون الاقتصادى مع روسيا







كييف أ ش أ

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا فولوديمير جرويسمان، اليوم الأربعاء، وقف برنامج التعاون الاقتصادى 2011-2020 مع روسيا.

وأفاد مراسل وكالة أنباء (انترفاكس-أوكرانيا) الأوكرانية بأن مجلس الوزراء الأوكرانى قرر وقف برنامج التعاون الاقتصادي، وأصدر تعليمات إلى وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية لإبلاغ الحكومة الروسية فى الوقت المناسب.

وفرضت كييف عقوبات على نحو 500 شركة روسية وأكثر من 1000 شخص لدورهم المزعوم فى الأزمة الأوكرانية.

وتدهورت العلاقات بين كييف وموسكو منذ 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم لأراضيها فى أعقاب استفتاء محلي.

وكانت روسيا أكبر شريك تجارى لأوكرانيا العام الماضى وبلغ حجم التجارة بينهما 1ر11 مليار دولار.